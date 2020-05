Il calcio italiano sta cercando di ripartire così come anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis si è messo in moto per provare a ripristinare la situazione.

Infatti, come riferisce il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino con un messaggio su Twitter: “Ultimissime Calcio Napoli. Primo tampone effettuato oggi a tutti i calciatori, allo staff tecnico e a tutte le persone a stretto contatto con la squadra. Sarà ripetuto dopodomani. Dopodiché ci sarà il via libera agli allenamenti”.