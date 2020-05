Gazzetta – Napoli, spunta una nuova idea per l’attacco: il possibile sostituto di Mertens

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in caso di partenza di Dries Mertens non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparato. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la società azzurra sta sondando un nuovo nome per l’attacco: Joao Pedro, 28 anni, attaccante del Cagliari. Al momento è solo un interesse, ma pare che ADL lo abbia immaginato come erede di Dries in caso di addio. In ogni caso se ne riparlerà quando tutto ricomincerà. La cosa certa è che Joao Pedro sogna di giocare l’Europa e potrebbe seriamente lasciare il Cagliari. Il Napoli ha inserito il suo nome nella lista dei desideri.