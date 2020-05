Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Siviglia di Monchi vuole Hirving Lozano ed ha già contattato il Napoli per chiedere informazioni.

Il Napoli però è stato chiaro: il messicano non si muoverà da Napoli per meno di 40 milioni di euro. La spesa è elevata per il Siviglia ma la trattativa è appena iniziata.