Molte squadre di Serie A dovrebbero tornare ad allenarsi in questa settimana e iniziare il processo per la ripresa della Stagione in attesa di sviluppi da parte del Governo. Ormai quasi mezza Serie A ha deciso di tornare ad allenarsi a partire da domani. Ecco un elenco delle squadre che partiranno con gli allenamenti:



Sassuolo: i calciatori torneranno ad allenarsi da domani mattina alle 9 e su ogni campo ci saranno 2 giocatori.

Milan ; i rossoneri inizieranno a fare i test tra domani e martedì e, se tutti i tamponi fossero negativi, gli allenamenti ripartiranno giovedì o venerdì.

Lecce: i giallorossi potranno tornare ad allenarsi da domani mattina, ma la scelta è facoltativa.

Roma : i capitolini hanno già effettuato i tamponi sui propri calciatori e da giovedì dovrebbero tornare ad allenarsi.

Juve: i bianconeri hanno richiamato i 9 giocatori all'estero che si dovranno mettere in quarantena, mentre chi è rimasto in Italia potrà allenarsi da martedì o mercoledì.

Verona: nei prossimi giorni ripartiranno anche i gialloverdi che devono effettuare ancora tutti i tamponi necessari.

Inter: i neroazzurri sono tornati a Milano e da martedì ripartiranno gli allenamenti individuali.

Per ora questi club, oltre il Napoli, hanno deciso di poter ripartire.