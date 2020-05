Il Napoli è pronto per tornare ad allenarsi, in attesa di una risposta sulla ripresa del campionato: infatti, ieri il presidente della Regione De Luca ha pubblicato un’ordinanza che permetteva al Napoli di poter tornare ad allenarsi.

In questo momento, il Napoli sta studiando il protocollo per far ripartire gli allenamenti e sarebbe già pronto un programma di sicurezza: infatti, come riporta la redazione di Sky, i calciatori si alleneranno su tutti e 3 i campi di gioco e si potranno allenare 4 calciatori alla volta.

La squadra verrà divisa in 2-3 gruppi e i calciatori saranno distanti 20 metri tra di loro; per garantire una sicurezza totale, su ogni campo ci saranno 2 membri dello staff tecnico e un medico con un defribillatore. Ma, prima di tutto ciò, tutte le strutture saranno regolarmente sanificate e tutti i giocatori, lo staff tecnico, medico e i dirigenti saranno sottoposti a tamponi 2 volte a settimana.

Nelle prossime ore i calciatori e lo staff riceveranno nelle loro case i dottori per effettuare un primo tampone e, dopo 36 ore, ce ne sarà un altro; dunque, gli allenamenti potrebbero iniziare da giovedì 7 maggio.