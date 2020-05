Dopo la risposta del direttore di Tv Luna, Carlo Alvino, arriva anche quella del giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Iaria. Il giornalista su Twitter replica al messaggio su Facebook del Ministro Spadafora che minaccia di sospendere il campionato (qui per il post). Ecco le parole del giornalista, qui per il tweet:

“Abbiamo un ministro dello Sport che vagheggia partite in chiaro della A in barba alla legge, che maltratta il calcio (traino del movimento), che minaccia a più riprese la fine del torneo. Ma allora la imponga al Governo e faccia un piano per evitare crac finanziari e disoccupati“