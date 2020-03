L’emergenza Coronavirus sta bloccando vari parti d’Italia e il numero dei contagiati cresce ogni ora: il mondo del calcio ha subito questa emergenza in maniera passiva, rinviando alcune partite di campionato nelle cosiddette “zone rosse” del Paese.

Tutto ciò ha causato un mare di polemiche tra i dirigenti delle varie squadre e molta confusione far i tifosi: per far chiarezza, il profilo Twitter ufficiale della SSC Napoli ha ripubblicato l’elenco delle zone a rischio del Paese, dove le trasferte sono vietate: queste zone sono l’Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, la provincia di Savona e di Pesaro-Urbino. Se la situazione non dovesse cambiare nelle prossime settimane, i partenopei rischiano i giocare a porte chiuse sia a Verona sia in casa dell’Atalanta.

Questo il tweet:



Official SSC Napoli@sscnapoli·26min

La SSC Napoli richiama l’attenzione dei tifosi sul Provvedimento del Consiglio dei Ministri relativo alle Regioni con limitazione di trasferta

http://sscn.it/f841a5

#ForzaNapoliSempre