Il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina per preparare il ritorno della semifinale di Coppa Italia, che si giocherà giovedì sera allo stadio San Paolo. Gli azzurri sono in vantaggio nel confronto per 1-0 con goal di Fabian Ruiz e dopo 6 anni sono vicini ad arrivare in finale. Al termine dell’allenamento mattutino, la società azzurra ha pubblicato il report sul proprio sito:

“Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro l’Inter al San Paolo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma giovedì alle ore 20:45.

La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con attivazione con l’ausilio di ostacoli bassi.

Di seguito seduta tecnica ed esercizi di contrapposizione tattica.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Lavoro in campo per Malcuit e Koulibaly. Llorente e Younes hanno svolto lavoro in palestra”.

Dunque arrivano buone notizie per Milik, tornato ad allenarsi completamente col gruppo.

Fonte del comunicato: SSC NAPOLI.