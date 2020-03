Zhang fa eco a Marotta, durissimo attacco alla Lega: “Dal Pino vergognati, sei un clown…”

Una reazione a caldo che non lascia spazio ad interpretazioni, è decisamente a gamba tesa la polemica che il presidente dell’Inter Steven Zhang ha mosso al presidente della Lega Paolo Dal Pino e alle decisioni prese in questi giorni dal massimo organo calcistico nazionale. Il dirigente nerazzurro ha pubblicato un duro sfogo, in lingua inglese ma facilmente comprensibile, nelle stories del suo account Intagram ufficiale:

“La salute pubblica è stata messa in secondo piano, giocando col calendario. Probabilmente sei il più grande e oscuro clown che ci sia. 24 ore? 48 ore? 72 ore? Poi cos’altro? Quale sarà il prossimo passo?

E parli anche di sportività e sana competizione? Come possiamo tutelare i nostri giocatori o allenatori e chiedergli di giocare per te 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 no stop? Parlo proprio di te presidente Paolo Dal Pino. Ti devi vergognare, è tempo di alzarsi e prendersi le proprie responsabilità. Non importa se siete tifosi dell’Inter, della Juventus o se non lo siete affatto, per favore, state al sicuro, è la cosa più importante per voi, le vostre famiglie e la nostra società”.