Kalidou Koulibaly è out ormai da 5 gare: il senegalese a seguito di un lungo infortunio, è in continua monitorazione da parte dello staff medico partenopeo.

Il centrale ex Genk sembrerebbe ormai prossimo al pieno recupero, come dichiarato da Gattuso in conferenza, il Corriere dello Sport, in tal senso, ha provato a fissare una data: quella del 18 marzo, giorno di Barcellona Napoli, secondo il quotidiano, il ragazzo starebbe infatti spingendo per esserci nel big match del Camp Nou.