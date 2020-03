In seguito alle polemiche scaturite dal rinvio di alcune gare, ed in particolare di Juventus-Inter che inizialmente doveva giocarsi a porte chiuse ma poi è stata rinviata a data da destinarsi, sembra che nella Lega Calcio si stia ancora discutendo per trovare una soluzione che possa mettere a tacere ogni tipo di polemica.

Proprio a tal proposito è stata lanciata un’indiscrezione da SportMediaset, attraverso il proprio canale ufficiale di Twitter, secondo cui si vorrebbe recuperare il Derby d’Italia lunedì 9 marzo con la Coppa Italia, che quindi coinvolgerebbe anche il Napoli, che si giocherebbe il mercoledì ed il giovedì successivi. Qualora fosse confermata questa indiscrezione, bisognerebbe poi vedere come verrebbero gestite le partite del week-end precedente.