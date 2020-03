L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata non solo sulla partita di ieri vinta dal Napoli contro il Torino, in cui gli azzurri hanno dominato e hanno iniziato a far vedere qualcosa in più anche sotto il punto di vista del gioco, ma soprattutto su quanto sta raccogliendo la squadra di Gennaro Gattuso nel girone di ritorno. Gli azzurri, infatti, sono secondi solo alla Lazio per quanto riguarda i punti fatti nella seconda parte di stagione, che con la vittoria di ieri salgono a 15.