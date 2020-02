Radio KKN – Ugolini: “Lecito aspettarsi novità di formazione, attenzione al Torino in cerca di rilancio…”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky sempre vicino alle vicende di casa Napoli, è intervenuto poco fa a radio Kiss Kiss Napoli per parlare del prossimo impegno del Napoli col Torino:

“Lecito pensare che oggi chi ha giocato di più tirerà un po’ il giato, la formazione al momento è dubbia però possiamo pensare che ci saranno 3/4 cambi almeno. I ragazzi impiegati fino ad ora hanno sempre dato un alto rendimento in campo, Gattuso può contare su una rosa di livello sia qualitativamente sia quantitativamente.

L’undici titolare? Probabilmente Di Lorenzo avrà un turno di riposo, Mario Rui e Hysaj saranno gli esterni (condizioni del portoghese permettendom che ha preso una botta col Barcellona, ndr), Maksimovic-Manolas la coppia di centrali davanti a Ospina. Centrocampo con Demme che dovrebbe riposare così come Allan, ci sarà Lobotka al centro con Fabian e Zielinski ai lati. In avanti tridente Politano-Milik-Insigne. Una buona notizia la convocazione di Mertens che sarà a disposizione, ma non verrà rischiato perché sarebbe un azzardo in vista della sfida con l’Inter. Torino? Squadra ben costruita e abbastanza tecnica, Longo ha voglia di emergere da un periodo negativo quindi stasera bisognerà fare molta attenzione.

Coronavirus? Stiamo attraversando una grande emergenza, le decisioni del governo sono prese per il bene di tutti e non mi sento di commentarle. L’emergenzia sanitaria che stiamo attraversando è la più grave degli ultimi anni. Queste decisioni vanno solo recepite e portate avanti. Non mi sembra il caso di sospendere il campionato, la situazione è in evoluzione e non è detto che peggiori, consentendo così la regolare ripresa della vita a tutti i livelli”.