Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la formazione titolare che schiererà Gattuso in occasione del match di stasera con il Torino, sarà parecchio rimaneggiata. In effetti, gli azzurri vengono dalla partita con il Barcellona e la settimana prossima ad attenderli ci sarà l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per questo motivo, l’ex tecnico del Milan potrebbe far riposare molti calciatori. Innanzitutto, in attacco non verrà rischiato Mertens dal primo e quindi spazio a Milik. Politano invece, prenderà il posto di Callejon in un tridente inedito fino a questo momento.

Ma è a centrocampo che potrebbe esserci la vera rivoluzione. Gattuso infatti, rispetto alla gara col Barça, potrebbe cambiarli tutti e tre. Secondo il quotidiano dunque, potrebbero partire dal primo Allan, Lobotka ed Elmas. Tutti e tre sono pronti per giocare ed hanno convinto Ringhio in allenamento ma, anche in questo caso, mai questi tre azzurri hanno giocato insieme.