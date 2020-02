Gattuso sicuro: “Milik ha classe immensa, Lozano? Vi spiego perchè non gioca”

Parole importanti, quelle pronunciate da Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di presentazione del match di domani, contro il Torino.

Di particolare importanza sono state le sue riflessioni sui diversi calciatori non considerati ancora pienamente pronti. Di seguito uno stralcio dell’intervista completa:

Meret, Lobotka, ci sono tanti giocatori importanti in panchina, come gestirli?

“Io conosco la loro importanza, anche Lozano, con cui ho parlato: può giocare esterno, ma deve garantirmi una determinata fase difensiva, al momento gettarlo allo sbaraglio non gli gioverebbe. Al momento non sono aziendalista, ma devo fare delle scelte, i giocatori devono farsi trovare pronti”

Gli undici di domani?

“Dovrò scegliere chi è al meglio, ieri i test classici post gara hanno sottolineato stanchezza, domani scenderà in campo chi è al 100%. Milik? Con lui non cambierà nulla, anche Arek è bravo a legare e ha una classe immensa, ci darà una grandissima mano, come fatto anche in passato. Speriamo in ogni caso di recuperare anche Dries, ci proverà”