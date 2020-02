Con il Torino spazio a Lobotka?

Il Napoli affronterà domani alle 20:45 il Torino, al San Paolo gli uomini di Gennaro Gattuso cercheranno di dare continuità all’ottimo momento di forma, raggiungendo il terzo successo di fila in campionato.

A seguito della dispendiosa prova offerta contro il Barcellona, il tecnico calabrese potrebbe optare per qualche rotazione, soprattutto nella zona mediana, in tal senso, le quotazioni di Stanislav Lobotka appaiono in rialzo a discapito di Diego Demme, apparso affaticato al termine dell’impegno europeo.

Lo slovacco nelle ultime gare non ha trovato spazio neanche a gara in corso, ma, la fiducia di “Ringhio star” nei suoi confronti è rimasta immutata.

Un giocatore diverso l’ex Celta: più tecnico del collega italo-tedesco, forse meno equilibrato, ma con una propensione maggiore alla giocata smarcante, caratteristica che contro una squadra chiusa come il Torino di Longo, potrebbe risultare un’arma decisiva.