Turnover moderato. Sì, l’impressione alla vigilia della partita con il Torino, in programma domani alle 20.45 al San Paolo, è che Gattuso opterà per qualche cambio in virtù del ciclo ravvicinato di partite. Tra l’altro delicatissime: lo è quella con il Toro, certo, ma lo sono anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’ Inter (giovedì), nonché la successiva trasferta di Verona. A suo tempo, comunque, e via a valutare la possibile formazione: con Mario Rui candidato a un turno di riposo, Allan verso il rientro dal primo minuto e Milik al posto di Mertens. Che però migliora a vista d’ occhio e potrebbe stringere i denti.

IL DUBBIO. E allora, dal Barça al Torino. Un’ altra sfida fondamentale in chiave Europa che Gattuso dovrà gestire con lo sguardo ai prossimi impegni. L’ idea è che il tecnico cambierà qualcosa ma non eccessivamente: le risposte, comunque, arriveranno oggi in occasione della rifinitura tattica che precederà il ritiro al centro sportivo di Castel Volturno. Per gradi: in difesa, davanti a Ospina, dovrebbero giostrare Di Lorenzo a destra; Manolas e Maksimovic al centro; e Hysaj al posto di Mario Rui a sinistra (il mancino portoghese è piuttosto affaticato e potrebbe riposare). Il dubbio maggiore riguarda il centrocampo: testa a testa Allan -Fabian per il ruolo di mezzala destra, con Demme favorito su Lobotka in regia e Zielinski a recitare da mezzala sinistra. In attacco, possibile staffetta Politano-Callejon, con Insigne a sinistra e Milik al centro a completare il tridente al posto di Mertens. Dries, però, sta decisamente meglio: la caviglia destra fa meno male e così, se anche oggi i progressi saranno sensibili, potrebbe provare il recupero lampo.

Fonte: Corriere dello Sport