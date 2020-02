Koulibaly in Francia, la spiegazione da KKN: “Non c’entra con il Psg, questo il vero motivo”

A poche ore dalla notizia dell’acquisto da parte di Koulibaly di un appartamento da 4 milioni di euro nel centro di Parigi (clicca qui per saperne di più), arriva l’immediata precisazione di Valter De Maggio, direttore della frequenza ufficiale della S.S.C. Napoli:

“Fonti interne al club mi hanno riferito dell’effettivo acquisto dell’appartamento da parte del centrale senegalese, ma anche che l‘operazione è del tutto slegata con il futuro del calciatore“.

“Koulibaly sta facendo diversi investimenti immobiliari in altrettanti paesi, motivo per cui il fatto che uno di questi sia stato a Parigi non è assolutamente collegato ad un suo eventuale trasferimento al PSG”.