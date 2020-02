Secondo il quotidiano francese “Le Parisien”,potrebbe essere pronta un’offerta di mercato per il difensore senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly.

Le prestazioni dell’ormai ex candidato al Pallone d’oro sono state sempre altalenanti e le sue assenze per infortunio hanno spesso influito sull’andamento della stagione ancora in corso. Vorrà cambiare aria? Il Napoli ed in particolare De Laurentiis non lo reputano più incedibile, come riportato dalla Gazzetta (clicca qui per approfondire).

Il quotidiano francese scrive che il top player franco-senegalese abbia già acquistato una casa nel cuore di Parigi, per un valore di 4 milioni: dopo tutto ciò che è accaduto quest’anno, le polemiche pre e post ritiro, il Napoli potrebbe perdere uno dei suoi punti cardine e leader partenopeo dopo diversi anni ad altissimi livelli.