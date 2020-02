Tutti pazzi di Mertens ma il Napoli ha le idee chiare, così scrive il Corriere dello Sport.

Infatti la società azzurra ha deciso di non mollare la presa per Dries Mertens e farà di tutto per farlo rinnovare.

A volere il calciatore azzurro sono il Monaco, alcuni club cinesi e altri italiani. Mezzo mondo sul nostro Ciro Mertens!