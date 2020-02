Dries Mertens è uscito dal campo, ieri sera, per infortunio. Gli esami strumentali hanno evidenziato un forte traume contusivo alla caviglia destra, che lo costringerà a saltare il match con il Torino. Per l’azzurro oggi solo terapie, nella sessione di allenamento che ha svolto stamattina il Napoli. Nei prossimi giorni si saprà di più sulle sue condizioni.

La redazione di Sky Sport, però, ha rivelato che il belga potrebbe tornare a disposizione di Gattuso, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, contro l’Inter. La contusione resta forte, ma può essere smaltita più veocemente, rispetto ad una distrazione muscolare.

Dunque, c’è la possibilità per il belga di recuperare, per il match importante contro l’Inter, che potrebbe consentire agli azzurri di volare in finale.