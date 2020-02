E, adesso, chi avrà il coraggio di lasciarlo andare? C’ è in piedi la discussione con il club per il rinnovo del contratto di Dries Mertens. Ormai, va avanti da mesi, ma i segnali fino a questo momento non sono positivi. La questione, ovviamente, è soltanto di natura economica. Aurelio De Laurentiis gli ha offerto un biennale da 4,2 milioni di euro a stagione oltre a un milione di bonus, facilmente raggiungibile. Ma l’ attaccante l’ ha rifiutata: oltre allo stipendio pretende altri 5 milioni per il riacquisto del cartellino essendo il suo contratto in scadenza a giugno. La situazione è in stand by e non sono previsti incontri prossimamente.

C’ è una proposta alternativa, del Monaco, pronto ad offrirgli 10 milioni a stagione per due anni. Ma la questione pare che non gli interessi più di tanto. Lui vorrebbe restare qui. Ma, in questo periodo, società, tecnico e squadra sono impegnati su diversi fronti. E l’ interesse del club prevale su quello dei singoli. L’ impressione, in ogni modo, è che alla fine le parti potrebbero venirsi incontro e trovare l’ accordo.

Fonte: Gazzetta dello Sport