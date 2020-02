Sky – Napoli-Barcellona, le probabili formazioni: questo il possibile tridente

Napoli attende il Barcellona da mesi. La voglia di vedere giocare per la prima volta al San Paolo, ‘l’erede di Maradona’, Lionel Messi, è tanta. Dal suo arrivo, la città è impazzita: i richiami a Diego sono troppi, e il seguito dei tifosi per la Pulce è stato davvero spaventoso. Ora, la notte tanto attesa è arrivata: questa sera Napoli e Barcellona si sfideranno in una notte magica.

Gattuso ha preparato al meglio la sfida contro i blaugrana, e sarà confermato nuovamente il 4-3-3. Per Setien, il dubbio è Lenglet-Umtiti e Vidal-Fati. Le probabili formazioni (per scoprire chi non sarà della partita clicca qui):

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Vidal.

