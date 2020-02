Finisce Napoli – Barcellona: un 1-1 che è amaro per gli azzurri, ma che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Ottimo primo tempo degli azzurri che hanno limitato molto Messi e Compagni in fase difensiva, riuscendo a portarsi in vantaggio con un goal d’autore di Mertens, che raggiunge Hamsik nella classifica marcatori. Il secondo tempo inizia male per i partenopei che perdono Mertens per infortunio e al suo posto entra Milik. Gli azzurri si chiudono e non rischiano nulla, ma al 59′ Busquets fa un ottimo filtrante per Semedo che la mette dentro per Griezmann che sigla l’1-1. Il Napoli, dopo il pareggio, ha una clamorosa occasione per Callejon che sbaglia tutto solo davanti a Ter Stegen il 2-1. Gli azzurri continuano a pressare alto, ma la mancanza di lucidità non aiuta i partenopei. Nel finale espulso Vidal per proteste: il cileno, così come Busquets, salterà il ritorno il 17 marzo. Saranno da valutare le condizioni di Mertens e di Piquè, usciti per infortunio. Ora il ritorno ci sarà mercoledì 17 marzo al Camp Nou ma il risultato è aperto a qualsiasi esito.