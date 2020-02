Calmorosa occasione per Callejon: recupero alto da parte del Napoli, con Zielinski che serve Milik che mette lo spagnolo davanti al portiere blaugrana, che è riuscito a chiudere a tu per tu con Callejon. In precedenza c’era stata un occasione di Insigne che ha fatto partire un tiro rasoterra destro che il portierone tedesco ha parato, mentre sul ribaltamento di fronte Messi gestice un contropiede, ma Ospina salva tutto con un’uscita disperata. Ammoniti i 2 capitani, Messi e Insigne.