Prima di Napoli-Barcellona, uno dei grandi assenti di questa sfida ha parlato ai microfoni dell’Uefa: Kalidou Koulibaly. KK ha parlato di Messi e delle difficoltà di questa sfida: “Tutti conoscono Messi, è tra i migliori giocatori del mondo. Per noi sarà una sfida durissima e tutti dovranno dare il 100% per ottenere un buon risultato. I tifosi sanno molti allo stadio e dovranno sostenerci come fanno sempre. Noi dobbiamo stare concentrati, perché è una sfida difficile. Dovremo stare attenti a Messi, ma non solo a lui: i catalani hanno giocatori talentuosi e bravissimi tecnicamente”.

Infine ha parlato dei suoi sostituti in difesa e di Gattuso in questi termini:

“Vista la difficoltà della partita, i difensori dovranno stare concentrati, ma tutta la squadra in generale. Manolas e Maksimovic sono dei top player, per cui non sono preoccupato. Gattuso è stato bravo a trasferirci la sua voglia di vincere e la sua mentalità. Prima eravamo un po’ in difficoltà, mentre ora ci stiamo rialzando. Il nostro mister ci sta sempre vicino e ci dà consigli tutti i giorni e a noi questa cosa piace molto”.