Gattuso: “Qualificazione aperta ma c’è amarezza, vi spiego l’errore sul gol”

Ottima prestazione quella del Napoli al San Paolo, la squadra di Gattuso esprime bene il suo gioco e riesce a rendersi pericolosa in più frangenti, possesso palla per la squadra spagnola, ma per numero di occasioni il Napoli è superiore. La sblocca, poi, Mertens, nel primo frangente di gara eguagliando Hamsik per numero di reti, arriva poi il pareggio di Antoine Griezmann nel secondo tempo. Purtroppo la squadra di casa non riesce a portare a casa il punteggio pieno, ma si prospetta una gara di ritorno davvero entusiasmante. Queste le parole di Rino Gattuso, intervistato nel post gara da Sky:

“Sono un po’ amareggiato ma loro sono una grande squadra, c’è poco da dire. La qualificazione è ancora aperta ma testa al Torino per sabato. Avremo tempo per preparare il match di ritorno e abbiamo il dovere di andare lì a giocarcela, la qualificazione è ancora aperta. Se giochiamo da squadra e con attenzione, abbiamo grandi possibilità anche se c’è la consapevolezza di affrontare una grande squadra”.

Partita quasi perfetta, cos’è successo sul gol? “L’errore c’è stato quando non è scivolato Maksimovic e hanno creato una doppia profondità. Poteva palleggiare meglio perché avevamo sia l’attaccante esterno libero che la mezz’ala ma non siamo mai riusciti bene ad andare dall’altra parte”.

Il pressing ha creato difficoltà? “Sicuramente ma se ti posizioni bene possono anche pressare a mille all’ora ma non riescono. Ci hanno dato campo un paio di volte ma c’è sempre Messi dietro le spalle”.

Hai cambiato qualcosa durante la gara? “Loro portano non 5 giocatori nella zona offensiva ma 6 e capisci che non è una squadra che palleggia e basta. Se Messi si abbassa anche solo 30 metri ti porta in rete. Ci hanno fatto il solletico oggi, non hanno mai tirato in porta, potevamo giocare una giornata intera così ma su un episodio ci è andata male e l’abbiamo pagata cara”.

Al ritorno mancheranno Vidal e Busquets, che succede? “Non cambierà niente perché hanno giocatori formidabili, anche quelli della ‘cantera’, andate a smanettare e vedete che fenomeni”.

Setién ti ha invitato a cena? “Ho casa in Spagna quindi quest’estate ci berremo un bel bicchiere di vino”.