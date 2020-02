L’emergenza Coronavirus continua così come annunciato dal dipartimento della salute catalano! Secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano locale, La Vanguardia, una persona è risultata positiva al primo test per il Coronavirus. Sarebbe il primo caso nella regione, l’ufficialità sarà data solo quando la donna si sottoporrà al secondo tampone così come stabilito dal governo spagnolo. La persona è un’italiana che vive a Barcellona ed è da poco tornata da un viaggio in Nord Italia.

Seguiranno aggiornamenti soprattutto per quanto riguarda la gara di ritorno degli ottavi di finale: Barcellona-Napoli. Ancora non si sa come verrà gestita la situazione anche se la volontà della Uefa è quella di non fermare le manifestazioni sportive (clicca qui per approfondire).