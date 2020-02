Insigne a Mediaset: “Nessuno è imbattibile, Gattuso ci chiede di non mollare mai. Prometto a Maradona una cosa”

Arrivano nuove dichiarazioni di Lorenzo Insigne ai microfoni di Mediaset:

“Domani senza ansia, dobbiamo restare sereni e fare le cose giuste. Gattuso ci trasmette la sua grinta, non molla mai e ci chiede di non mollare mai. Ogni palla è quella della vita, sia in fase difensiva che offensiva. Proveremo a mettere in pratica tutto quello che ci chiede, avere 3-4 Gattuso in campo sarebbe importante perché lui non mollava mai.

Nessuno è imbattibile, siamo un gruppo unito e dobbiamo provarci insieme, senza pensare che possa deciderla qualcuno. Messi? Maradona è sacro, ma lui è l’unico che si avvicina, quando prende palla m’incanto. Prometto a Diego che ci impegneremo a far gol a Messi e dedicarlo a lui”.