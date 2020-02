La Gazzetta dello Sport analizza le probabili formazioni tra Napoli e Barça.

Secondo il quotidiano Gennaro Gattuso dovrebbe far fuori dal suo Napoli sia Allan che Milik e dovrebbe così scegliere per il suo 4-3-3: Ospina tra i pali. Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui in difesa. Centrocampo con Fabian, Demme e Zielinski. In avanti Insigne e Callejon a sostegno di Mertens.

Pochi dubbi per il Barcellona di Setien che arriva alla gara contro il Napoli ridotto all’osso ma comunque ci saranno: Ter Stegen tra i pali. Difesa composta da Semedo, Piquet, Lenglet e Firpo. A centrocampo regia affidata a Busquets insieme ad Arthur e De Jong. In avanti inutile dirlo Lionel Messi e Antoine Griezmann insieme al giovane talento Ansu Fati.