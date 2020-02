Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis, a fine gennaio ed inizio febbraio, avrebbe fatto recapitare un’offerta di una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni di euro per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che sta incantando tutti quest’anno in Serie A, autore anche dell’assist nel match di venerdì contro gli azzurri. La risposta di Cellino, però, non si è fatta attendere e ha ribadito che per meno di 80 milioni di euro non lo cederà. Se queste cifre saranno confermate appare evidente che il futuro del centrocampista sarà in Premier League, ma ci sono anche Juventus e Milan su di lui.