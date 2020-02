Il Barcellona, a prescindere dagli infortuni e dalla condizione fisica, non può che fare sempre paura soprattutto quando viene da una vittoria per 5-0 e quando a siglare 4 delle 5 reti è uno come Lionel Messi. Tuttavia bisogna trovare anche delle motivazioni che facciano ben sperare ai tifosi azzurri e ce n’è una, anzi due che fanno sorridere chi spera nell’impresa.

Dal 2017, infatti, il Barcellona non batte un’italiana in Champions: in quell’anno infatti i blaugrana furono eliminati dalla Juventus mentre nel 2018 fu la Roma di Manolas, proprio con gol su calcio d’angolo del greco, ad eliminare la corazzata catalana. Che non valga ancora una volta il detto non c’è due senza tre?