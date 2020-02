Il Coronavirus si sta diffondendo in Italia e alcune partite di questa giornata sono state rinviate: alcune regioni del Nord, in primis Lombardia e Veneto, stanno cercando di fare il possibile per evitare che il contagio si diffonda e sono al lavoro per scoprire il paziente zero che ha diffuso il virus nel Bel Paese.

Il nostro governo ha già preso tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di questa malattia; come riporta il sito ESPN, a queste precauzioni dovrà sottoporsi anche il Barcellona. La squadra blaugrana arriverà domani con n volo e all’aeroporto, tutti i componenti della squadra catalana dovranno sottoporsi a un controllo medico prima di arrivare al San Paolo: questi controlli rigurderanno la temperatura corporea.

In caso di temperatura alta, quindi di febbre, ci saranno ulteriori test in ospedale per le persone che potrebbero avere un po’ di febbre. Un inconveniente non da poco per i calciatori blaugrana che dovranno restare in aeroporto per qualche minuto in più prima di arrivare allo stadio per la rifinitura.