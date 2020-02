L’edizione de La Gazzetta dello Sport, riguardo la vittoria del Napoli di Gattuso contro il Brescia, scrive:

“Ringhio ci ha messo oltre due mesi, ma ora sembra aver trovato il filo della continuità. Contro il Brescia è il sesto successo nelle ultime sette uscite, coppa compresa. Quest’aria di ottimismo ha riportato il Napoli in zona Europa, almeno per una notte. Infatti, lo stesso Gattuso in conferenza sottolineò la sua preferenza per la qualificazione all’Europa League rispetto ad eliminare il Barcellona agli ottavi di champions. Forse sarà stata un’uscita strategica, per mantenere concentrati i suoi sul match di Brescia, ma ha funzionato. Ora, martedì si scoprirà se questo ottimismo servirà anche ad impaurire il Barcellona.