Brescia-Napoli racconta un’idea precisa del Napoli di Gattuso: azzurri che sanno soffrire e colpire al momento giusto. Gli episodi – si legge sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno – possono determinare l’andamento di una gara ed infatti è proprio il calcio di rigore, per braccio in area di Mateju, che segna la svolta per il Napoli: ci pensa Insigne a siglare il pareggio sul dischetto. I ragazzi di Gattuso si riprendono e con la perla di Fabian Ruiz riescono a portare a casa tre punti importanti. Questa è stata la migliore iniezione di fiducia prima di un ciclo terribile: Barcellona, Torino e ritorno di Coppa Italia con l’Inter.