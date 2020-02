Il Napoli ha appena diramato la lista dei convocati in vista della trasferta in terra bresciana che li vedrà protagonisti domani sera, ore 20.45, allo stadio Mario Rigamonti.

Come si evince dalla lista comunicata dal club, saranno assenti Llorente, Koulibaly e Malcuit:

“Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano”.

Llorente kk,malcuit