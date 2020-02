È un Lionel Messi a tutto tondo quello che si racconta a Mundo Deportivo e parla anche della sua prossima gara di Champions contro il Napoli: “Non vedo l’ora di giocare al San Paolo”.

Il calciatore ha poi aggiunto: “Conosco la follia calcistica dei tifosi del Napoli, me la raccontava Lavezzi. Non vedevo l’ora di giocare in quel campo. Oggi è diverso ma resta comunque un campo storico con tifosi pazzeschi“.

Infine Messi ha chiuso con una battuta sulla Champions: “Le partite sono tutte difficili. Basta pensare alle sconfitte di Liverpool e Psg. Ma credo che ad oggi le squadre più complicate da affrontare sono Real, Liverpool, Psg e Juventus”.