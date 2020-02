Brescia-Napoli, la probabile formazione azzurra: diversi ballottaggi per Gattuso

Dopo la vittoria di Cagliari, il Napoli prova a dare continuità giocando la seconda trasferta consecutiva. Gattuso ha detto di non fidarsi del successo in casa dei rossoblù e il Brescia in questo senso diventa un test fondamentale per capire se la squadra azzurra si possa considerare guarita o meno. Una formazione, quella che verrà schierata al Rigamonti, che inevitabilmente dovrà tenere conto dell’imminente impegno di Champions League.

Il Napoli affronterà infatti quattro giorni dopo il Barcellona al San Paolo. Ecco perchè ci sono diversi ballottaggi che Gattuso scioglierà soltanto all’ultimo momento. A partire dal portiere, dove Ospina è favorito ma viene insidiato da Meret per il ruolo da titolare tra i pali. Pochi dubbi invece in difesa dove il quartetto sarà formato da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui.

Molto più difficile da sbrogliare la matassa a centrocampo, dove l’unico sicuro di un posto da titolare dovrebbe essere Fabian Ruiz. Per gli altri due ruoli favoriti Demme e Elmas con Lobotka e Allan pronti a subentrare. Davanti dovrebbe ancora partire da titolare Dries Mertens, assoluto protagonista della vittoria di Cagliari, affiancato da Politano e Insigne.

NAPOLI probabile formazione (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All.Gattuso

fonte: gianlucadimarzio.com