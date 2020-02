Questione rinnovi: le ultime sulla situazione di Milik

La questione rinnovi tiene ancora banco in casa Napoli. Molti i giocatori che attendono di poter risolvere la loro situazione contrattuale, prima di arrivare ad una vicina scadenza.

Per Callejòn e Mertens la situazione è diversa: per il primo la questione è ferma, mentre per il belga sembra ci siano dei movimenti per poter rinnovare.

Altri giocatori sono in attesa, visto il contratto in scadenza nel 2021, come Milik. Secondo quanto rivela, però, Calciomercato.com, sembra non ci siano passi avanti, per arrivare alla fumata bianca:

“Non sono stati fatti passi in avanti per il futuro di Arkadiusz Milik col Napoli. Il centravanti polacco resta in scadenza di contratto a giugno 2021 e la trattativa per il suo rinnovo di contratto non ha visto un’accelerata nel corso delle ultime settimane”.