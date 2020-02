De Biasi: “Il Napoli ha stonato un’unica gara nell’ultimo periodo. Meret e Ospina? Vi spiego la mia”

Gianni De Biasi, ex tecnico dell’Albania, è stato ospite di Valter De Maggio sulle frequenze di Radio Kiss Kiss:

“Nell’ultimo periodo il Napoli ha stonato unicamente con il Lecce, per il resto ha ottenuto tante vittorie, tra l’altro importanti. Motivazioni maggiori con il Barcellona? Questo non lo so.

Il dibattito tra Meret e Ospina? Nelle mie squadre non ho avuto spesso questi problemi, il Napoli ha due ottimi portieri. L’italiano, che io apprezzo molto è in rampa di lancio, oggettivamente deve migliorare qualcosa nel gioco con i piedi, fondamentale in cui il colombiano è avanti.

In ogni caso, il credo che una squadra abbia bisogno di certezze e sicurezza nell’immediato, se Queste per Gattuso al momento corrispondono ad Ospina è giusto che giochi.

Tonali? Un ottimo giocatore, ma io mi concentrerei su quelli a disposizione già in rosa, mi piace tanto Elmas, apprezzo molto Demme”.