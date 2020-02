Non è stata una gran giornata solo per Gianluca Gaetano. Un altro azzurro in prestito in Serie B, infatti, è stato reduce in serata di una prestazione importante. Il centrocampista Gennaro Tutino in presto all’Empoli ha infatti segnato un gran gol al 95esimo permettendo alla sua squadra di battere 1-2 in rimonta il Pisa in un derby che al termine del primo tempo vedeva in vantaggio quest’ultimi.

Dopo il pareggio a metà della ripresa, però, ci pensa il classe ’95 partenopeo a regalare il successo all’Empoli con una gran botta al volo da fuori area che si insacca in rete dopo essersi stampata violentemente sulla traversa.