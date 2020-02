Tiene banco in casa Napoli il rinnovo di Dries Mertens. Stando a quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro avrebbe offerto al belga una proposta ufficiale per un biennale e adesso sarebbe in attesa di una risposta. Da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire insieme, cosa molto importante in queste situazioni.