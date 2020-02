Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli studia il rinnovo di Mertens.

De Laurentiis sembra non volersi privare del belga e soprattutto è apprezzabile come quest’ultimo si stia comportando in maniera professionale, quasi come se il suo futuro fosse ancora in azzurro per tanti anni.

Cosi la società ha deciso di formulare una nuova offerta tenendo conto delle richieste dell’attaccante (clicca qui per l’ultima proposta fatta dal belga alla società partenopea) ma senza dimenticarsi che purtroppo non ha l’età dalla sua parte.