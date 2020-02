Il Mattino riporta un indiscrezione clamorosa: “Allan rischia di finire fuori rosa”.

Secondo il quotidiano, Rino Gattuso ha cervato un confronto privato con lui nel suo ufficio. Poi gli ha parlato anche davanti alla squadra.

Un allenatore scaltro come il calabrese però di certo non si lascia abbindolare dal brasiliano e dal suo sguardo attento e furbo. Per questo si potrebbe optara per lasciare fuori rosa il centrocampista se non seguirà ciò che gli viene detto.