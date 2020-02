Sky – Cagliari-Napoli, Demme: “Vogliamo i 40 punti! Ora siamo più squadra”

Cagliari-Napoli termina con la vittoria degli azzurri per 1 a 0. Lo splendido gol di Dries Mertens permette al Napoli di Gattuso di conquistare tre punti importantissimi, per la classifica e per il morale della squadra. Al termine del match, Diego Demme è stato intervistato ai microfoni di Sky. Le sue parole:

Siete vicini ai 40 punti chiesti da Gattuso, ma è una vittoria che vale anche un po’ per l’Europa? “Siamo molto contenti per la vittoria. Adesso ne abbiamo 33 di punti, vogliamo arrivare a 40 e poi vediamo cosa possiamo fare”.

La sfida con il Barcellona è vicina, ci pensate già? “No, pensiamo prima al Brescia e poi al Barcellona”.

Gattuso vi ha dato un compito, avete eseguito ciò che ha chiesto il mister e qual era? “Qui è una partita difficile, il Cagliari è una buona squadra. Noi siamo forti, se continuiamo così anche difensivamente andremo avanti”.

Siete un po’ più squadra? “Si, penso proprio di si”.