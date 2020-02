Da pochissimi minuti è terminato il match più atteso di questo turno di Serie A ovvero quello tra Lazio ed Inter. Le due squadra si sono date battaglia nel corso di una partita che si è mantenuta sempre a ritmi molto alti e che non si è risparmiata dal regalare spettacolo.



A prevalere, in questa sfida-Scudetto, alla fine è stata la Lazio che nel computo dei 90 minuti ha meritato il successo. I bianco-celesti, infatti, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio hanno disputato un grandissimo secondo tempo che li ha visti prima pareggiare con Immobile (che ha realizzato su rigore) e poi passare in vantaggio con Milinkovic-Savic che è riuscito a battere Padelli sugli sviluppi di calci d’angolo. Nei minuti finali Immobile ha sfiorato anche il 3-1 mentre al 90esimo, a rischiare è la squadra di Inzaghi con un retropassaggio incauto di Luiz Felipe che ha involontariamente rischiato di innescare Lautaro Martinez in un pericoloso 1 vs 1 contro Strakosha che però è riuscito ad evitare il peggio.

Adesso il club capitolino è da solo secondo in classifica ad un solo punto dalla Juventus capolista. Roma, sponda bianco-celeste, può continuare a cullare il sogno Scudetto.