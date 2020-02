In attesa di Milan-Torino in programma domani sera, è tempo di un primo attendibile bilancio di questa ventiquattresimo giornata di Serie A che ha regalato diverse sorprese. Partendo dalla fine: il successo della Lazio sull’Inter anima ulteriormente una lotta Scudetto che vede tre squadra in tre punti. La lotta Champions, invece, vede l’Atalanta distaccarsi dal resto del gruppo dopo il successo sulla Roma che permette agli orobici un distacco sulla quinta (che è proprio la squadra giallo-rossa) di 6 punti.

Il Napoli, invece, torna a vedere l’Europa dopo la vittoria contro il Cagliari ed adesso il club partenopeo balza all’ottavo posto in classifica a soli due punti dal sesto posto. Proponiamo di seguito la classifica completa: