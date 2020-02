Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, ha ipotizzato sul sito gianlucadimarzio.com le possibili scelte di formazione di Gattuso in vista di Cagliari-Napoli:

“Gennaro Gattuso, in apertura di conferenza, ha subito diramato l’elenco degli indisponibili per la sfida col Cagliari: Allan, Koulibaly, Milik e Lozano non saranno della partita. Dunque, scelte obbligate in difesa, dove davanti a Ospina si schiereranno Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, con Manolas e Maksimovic al centro.

In mezzo al campo, Demme resta saldo in cabina di regia, con Fabian Ruiz e Zielinski nel ruolo di mezzali; attenzione però alla possibile candidatura di Lobotka per una maglia da titolare. In avanti, Mertens guiderà il tridente come a San Siro; sulle ali agiranno Callejon e Insigne“.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso