L’allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa riguardo la partita contro il Napoli:

“La partita di domani è troppo importante. Veniamo da una settimana difficile ma la squadra ha lavorato bene. Dobbiamo dare una risposta importante e sono sicuro che saremo sostenuti al massimo dai nostri tifosi“.

“Con l’assenza di Nainggolan posso pensare di far partire Pereiro da titolare, non so se stia bene al 100%, ce lo dirà il campo. Gaston sicuramente ha le potenzialità per fare bene. In caso contrario potrei provare il 3-5-2″.

“Attualmente siamo il sesto attacco del campionato, nelle ultime partite siamo stati poco incisivi ma ci siamo resi ugualmente pericolosi per i nostri avversari”.

“Rog? Domani non sarà della partita, non si è ancora allenato con la squadra. Tornerà tra i convocati Ceppitelli“.

“Posso dirvi che di certo non farò cambi in porta, ma può essere un’opzione per le prossime partite”

“Sul VAR a chiamata credo che non possa portare grandi vantaggi, perché l’episodio rivisto al monitor può avere un’unica interpretazione”