Legale Napoli fa eco ad ADL: “Presidente portavoce di tante società di A, chiunque ritiene di aver subito un torto può rivolgersi al tribunale…”

Ventiquattresima giornata all’insegna delle polemiche quella che sta per cominciare, con il VAR finito nell’occhio del ciclone in virtù delle discusse decisioni arbitrali di questo periodo. Su Radio Punto Nuovo è intervenuto Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, che ha fa seguito alla polemica di ADL riportata questa mattina dalle principali testate giornalistiche:

“L’intervista di De Laurentiis rappresenta il pensiero di tante società sportive. Il VAR ha eliminato alcuni prolemi, ma è ancora un esperimento… Le società stanno analizzando gli errori, e di conseguenza i punti in classifica persi a causa del VAR e di fronte a questa situazione è lecito chiedersi se questa sperimentazione stia funzionando. Azioni legali? Io sono un consulente per gli azzurri, nel momento in cui una società ritiene di aver subito un danno è lecito rivolgersi al Tribunale Ordinario: qualunque club ritenesse di aver subito danni farebbe bene a proiettare a fine stagione una classifica reale rispetto a quella con il conteggio degli errori arbitrali e poi capire quale sarebbe potuta essere la posizione in classifica“.

Ma non finisce qui, con il legale che assiste i partenopei che getta ulteriore benzina sul fuoco raccontando dei torti subiti dagli azzurri da inizio campionato e della scarsa assistenza da parte dei vertici della Lega:

“E’ un dato oggettivo che al Napoli mancano 10 rigori e De Laurentiis fa bene a voler tutelare i propri interessi. Stiamo sprecando l’opportunità di far funzionare il calcio con l’aiuto della tecnologia, questa è una battaglia non fine a se stessa o al Napoli, ma per aver un sistema migliore di calcio, completamente inattaccabile. Non dimentichiamo che la classe dirigenziale attuale e quella arbitrale provengono dalle macerie di calciopoli…”.